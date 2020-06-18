140 лет назад в столице на тогда ещё Страстной площади (ныне Пушкинской) был установлен памятник великому русскому поэту. Памятник работы скульптора Александра Опекушина первоначально был установлен в начале Тверского бульвара на Страстной площади, однако затем, в 1950 году, был перемещён на противоположную сторону площади.
Памятник Пушкину. Открытка конца XIX века
Общественное достояние/wikimedia.org
Проекты И. Н. Шредера, П. П. Забелло и А. М. Опекушина, 1875 год
Общественное достояние/wikimedia.org
mos.ru
Один из московских поэтов читает стихи у памятника Александру Сергеевичу Пушкину во время XIV Всесоюзного праздника поэзии, приуроченного к 181-й годовщине со дня рождения А. С. Пушкина
И. Зотин/РИА Новости
Anton Kavashkin/Global Look Press
Валерий Шарифулин/ТАСС
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Александр Авилов/АГН «Москва»
Anton Belitsky/Global Look Press
mos.ru
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