11 июня исполняется 110 лет со дня рождения французского исследователя Мирового океана, режиссёра, фотографа, изобретателя Жак-Ива Кусто. Всемирную известность ему принесли морские экспедиции, в ходе которых он начал применять цветную подводную киносъёмку.

В 1943 году Жак-Ив Кусто вместе с инженером Эмилем Ганьяном изобрёл акваланг. В дальнейшем он создавал аппараты для погружения на морские глубины, различные типы подводного снаряжения, системы освещения. Жак-Ив Кусто...