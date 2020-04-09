10 апреля 2010 года при заходе на посадку на аэродроме «Смоленск-Северный» потерпел крушение самолёт Ту-154 особого авиаполка Воздушных сил Республики Польша. Лайнер разбился в лесопосадке в условиях сильного тумана в 300 метрах от взлетно-посадочной полосы.
Жертвами авиакатастрофы стали все находившиеся на борту — семь членов экипажа и 89 пассажиров, в том числе президент Польши Лех Качиньский с супругой Марией, руководитель канцелярии главы государства Владислав Стасяк, замминистра иностранных дел Анджей Кремер, почти всё военное командование, ряд политических, общественных и религиозных деятелей республики.
Правительственная делегация Польши намеревалась принять участие в траурных мероприятиях по случаю 70-й годовщины расстрела польских офицеров в Катынском лесу.
Сотрудники оперативных служб Смоленска работают на месте крушения самолета президента Польши у аэродрома Северный, 2010 год
Дмитрий Лысенков/ РИА Новости
Обломки польского правительственного самолета Ту-154М в ангаре, где хранятся вещественные доказательства по уголовному делу о крушении
Следственный комитет РФ/ТАСС
Государственный флаг в президентском дворце был приспущен в центре Варшавы
UPPA/ZUMA Press/Global Look Press
Главы правительств России и Польши Владимир Путин и Дональд Туск возложили цветы на месте крушения польского правительственного самолета Ту-154 под Смоленском
Алексей Никольский/ РИА Новости
Сотни жителей Варшавы возложили цветы к воротам Президентского дворца в центре Варшавы
UPPA/ZUMA Press/Global Look Press
Гроб с телом президента Польши Леха Качиньского, погибшего в авиакатастрофе, на военном аэродроме, где прошла церемония прощания перед отправкой останков в Варшаву на транспортном самолете ВВС Польши
Jerzy Dabrowski/Global Look Press
Траур по гибели президента Польши Леха Качиньского и его жены Марии, погибших в авиакатастрофе под Смоленском
UPPA/ZUMA Press/Global Look Press
Жители Варшавы возлагают цветы и зажигают свечи у ворот Президентского дворца в Варшаве
Jerzy Dabrowski/Global Look Press
Мемориал на месте падения самолета Ту-154М президента Польши Леха Качиньского
Илья Питалев/ РИА Новости
Обломки польского правительственного самолета Ту-154М в ангаре, где хранятся вещественные доказательства по уголовному делу о крушении
Следственный комитет РФ/ТАСС
Официальные лица у памятника жертвам авиакатастрофы на площади маршала Юзефа Пилсудского во время памятных мероприятий в Варшаве в 10-ю годовщину авиакатастрофы польского президентского авиалайнера Ту-154М под Смоленском
DAMIAN BURZYKOWSKI via www.imago/www.imago-images.de/Global Look Press
Цветы и почетный караул у памятника жертвам крушения на площади маршала Юзефа Пилсудского во время памятных мероприятий в Варшаве в 10-ю годовщину авиакатастрофы польского президентского авиалайнера Ту-154М под Смоленском
DAMIAN BURZYKOWSKI via www.imago/www.imago-images.de/Global Look Press
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