10 апреля 2010 года при заходе на посадку на аэродроме «Смоленск-Северный» потерпел крушение самолёт Ту-154 особого авиаполка Воздушных сил Республики Польша. Лайнер разбился в лесопосадке в условиях сильного тумана в 300 метрах от взлетно-посадочной полосы.

Жертвами авиакатастрофы стали все находившиеся на борту — семь членов экипажа и 89 пассажиров, в том числе президент Польши Лех Качиньский с супругой Марией, руководитель канцелярии главы государства Владислав Стасяк, замминистра иностранных дел Анджей Кремер, почти всё военное командование, ряд политических, общественных и религиозных деятелей республики.

Правительственная делегация Польши намеревалась принять участие в траурных мероприятиях по случаю 70-й годовщины расстрела польских офицеров в Катынском лесу.