Звезда «Страны глухих» высказалась о запрете вегетарианства для детей Актриса Корзун не поддержала идею запретить вегетарианство для детей

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Дина Корзун

Российская актриса театра и кино Дина Корзун, известная по фильму «Страна глухих», в разговоре с NEWS.ru высказалась против запрета вегетарианства для детей. По ее словам, сформировать для ребенка разнообразный и здоровый рацион можно и без убийства животных. В пример она привела свой опыт, отметив, что состояние ее здоровья после перехода на такой тип питания заметно улучшилось.

Я не ем мясо более 25 лет, рыбу и яйца тоже около пяти лет точно. И могу сказать, что, конечно, нужно следить за своим рационом и рационом детей, чтобы он был разнообразным, питательным и здоровым. Когда я перестала есть мясо много лет назад, я стала чувствовать себя лучше. Например, исчезла аллергия, лучше стала память, в целом я стала меньше болеть, — поделилась артистка.

Людям, которые пришли к отказу от мяса, она посоветовала не набрасываться на макароны и хлеб, а грамотно планировать приемы пищи. При этом за советами артистка порекомендовала обращаться не к врачам, а к опытным вегетарианцам. По ее мнению, разговаривать с людьми, которые настаивают на необходимости убийства и поедания животных для здоровья, нет смысла, а выбор в пользу отказа от такого типа питания каждый человек волен делать сам.

При этом я считаю, что детей нельзя также насильно заставлять есть мясо. Чистый детский организм сам все чувствует и разберется. Нужно уважать ребенка как будущего взрослого. Нужно делиться знаниями, вдохновлять, ограждая от огромного количества ложной информации, которая нужна пищевым и медицинским корпорациям, — сказала она.

Ранее врач-гастроэнтеролог доктор медицинских наук Владимир Неронов заявил, что полностью отказываться от конфет неправильно. Он объяснил, что при отсутствии противопоказаний можно позволить себе в качестве перекуса одну-две конфеты в день два-три раза в неделю — и это будет безопасно и вкусно.