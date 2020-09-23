Несовершенство природы: почему проблемы с зубами есть у 95% россиян

Ухоженная внешность всегда в моде. Российские женщины тратят половину дохода на хорошую косметику. Также многие обращают внимание на красоту зубов — не только здоровый цвет эмали, но и правильный прикус. Врачи говорят — идеальных зубов сегодня нет почти ни у кого. NEWS.ru опросил медиков, с какими дефектами ротовой полости борются россияне.

Не всё, что создано природой, является совершенным. Примерно у 95% людей встречается какая-либо аномалия зубочелюстной системы. Это может быть нарушение прикуса, скученность зубов или слишком большие промежутки между ними, аномалия формы и размера зубной дуги. Такую статистику в беседе с NEWS.ru озвучила главный ортодонт стоматологической клиники Евгения Белоусова. Патологии могут быть как врождёнными, так и приобретёнными.

В первом случае аномалия зубочелюстной системы может быть связана с генетическими факторами. Например, ребёнок наследует от папы крупные зубы, а от мамы — маленькую челюсть. Из-за этого возникают скученность зубов и нарушение прикуса. Во втором — патология возникает из-за различных заболеваний или особенностей развития. Например, зуб у человека разрушился и его удалили. Пациент его не протезировал, из-за чего началась деформация соседних зубов с последующим нарушением прикуса.

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Аномалии челюстно-лицевой системы — не только эстетическая проблема. Они грозят серьёзными последствиями, сообщает врач. Например, находящиеся в неправильном положении зубы стираются между собой и разрушаются. А слишком скученные зубы человек не может нормально чистить. Отсутствие правильной гигиены приводит к размножению во рту патогенной флоры и образованию кариеса. Также неправильное положение зубов в челюсти может повлиять на другие системы органов.

В организме всё взаимосвязано. Нарушение прикуса — это комплексная проблема. Было выявлено, что аномалии челюсти негативно влияют даже на опорно-двигательный аппарат. Например, ухудшают осанку, меняя положение плеч и лопаток. Евгения Белоусова врач — стоматолог-ортодонт, главный ортодонт стоматологической клиники врач — стоматолог-ортодонт, главный ортодонт стоматологической клиники

Патологии зубочелюстной системы значительно ухудшают внешний вид человека. Именно поэтому к врачам обращается много женщин, которые тщательно ухаживают за своей внешностью и стремятся соответствовать идеалам красоты. Как рассказала Евгения Белоусова, у многих пациенток из-за нарушения прикуса нет так называемой голливудской улыбки, при которой видны преимущественно верхние зубы.

Вместо неё может быть десневая улыбка (при которой видно более двух миллиметров верхней десны). Или улыбка, при которой открываются только нижние зубы. Она может визуально прибавить человеку много лет. Иногда человек улыбается, а у него показываются только 3-4 зуба.

Всё это врачи-ортодонты успешно исправляют с помощью установки брекетов. Они способны исправить большинство недостатков — изменить прикус, создать такую форму зубной дуги, которая сделает улыбку более широкой и красивой, сообщила Евгения Белоусова. По словам врача, спрос на установку брекетов в России растёт. Так, востребованность услуги выросла на 20% по сравнению с прошлым годом.

При этом с выводами коллеги не согласилась руководитель стоматологического центра Ольга Селезнёва. Аномалии зубочелюстной системы, считает она, не носят массового характера. Ими обладают 45–50% всех людей. В значительном проценте случаев нарушение прикуса происходит из-за того, что родители в младенчестве позволяли ребёнку долго сосать соску, долгое нахождение которой во рту приводит к тому, что верхние зубы начинают выдвигаться. Во взрослом возрасте нарушение прикуса приводит к сбоям в работе желудочно-кишечного тракта, поскольку пища пережёвывается неправильно.

Нарушенный прикус следует исправлять до 15-16 лет, пока происходит рост челюсти. В более позднем возрасте же это возможно только при постоянном ношении стоматологических кап. Иначе долговременного эффекта не будет.