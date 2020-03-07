https://static.news.ru/photo/13101f00-606c-11ea-ae4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: McPHOTOf/blickwinkel/Global Look Press

Связь между экстракорпоральным оплодотворением (ЭКО) и развитием раковых опухолей нигде не описана. При этом гормональные препараты действительно могут оказать негативное воздействие на женский организм. Таким образом главврач Городской клинической больницы № 71 города Москвы и известный телеведущий Александр Мясников объяснил заболевания, которые возникают у женщин после этой процедуры.

По словам доктора, ЭКО имеет свои противопоказания. Для женщин, у которых уже есть какие-либо гормонально зависимые опухоли, эта процедура может оказаться роковой.

На самом деле онкологический потенциал таких процедур нигде не описан и не зарегистрирован, — подчеркнул специалист в эфире канала «Россия 24».

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что число раковых заболеваний в мире в ближайшие десятилетия может увеличиться на 60%, если нынешние тенденции будут сохранены. Эксперты организации полагают, что наибольшие проблемы возникнут в странах с «низким и среднем уровнем дохода». Число случаев заболевания онкологией там может вырасти до 81%, писал NEWS.ru.