«Жуткие болезни»: Мясников рассказал о вирусе, поразившем 95% людей

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Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что вирус Эпштейна — Барр поразил 95% людей и является очень опасным.

По его словам, многие заражаются им ещё в детстве, однако последствия зачастую проявляются гораздо позже — как правило, в результате ослабления иммунитета из-за возраста.

Активируясь, он вызывает жуткие болезни — лимфомы, <...> лейкозы, рак головы и шеи, он играет роль в развитии рассеянного склероза. То есть это уже серьёзно, это вирус, который ведёт к очень многим онкологическим заболеваниям, — подчеркнул он в эфире телеканала «Россия 1».

Мясников уточнил, что во многих случаях вирус может и не проявиться. В качестве профилактики он призвал россиян стараться сохранять иммунный барьер, придерживаясь здорового образа жизни, избегая стресса, а также следя за питанием и сном.

Как писал NEWS.ru, ранее Мясников разъяснил, что холестерин жизненно необходим организму, без него невозможна одна из важнейших функций.