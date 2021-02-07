Журналисты узнали о разработке в России двух лекарств от ВИЧ

https://static.news.ru/photo/bd698892-6953-11eb-95b1-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

Несколько лекарств от ВИЧ-инфекции разрабатывают в России. Чтобы начать клинические исследования, необходимо найти финансирование.

В одном лекарстве используется тот же принцип, что и при лечении «берлинского и лондонского пациентов» — воздействие на рецептор CCR5, к которому прикрепляется вирус, — рассказал источник в медицинских кругах журналистам «Интерфакса».

По его словам, в случае этих пациентов им пересаживали стволовые клетки доноров, а затем облучали, что связано с высоким риском для здоровья.

Российская разработка позволяет модифицировать клетки ВИЧ-инфицированного, рецептор CCR5 будет убран, после чего вирус не сможет ни к чему больше прикрепляться, затем клетки будут снова вводиться в организм человека, но риск для здоровья в этом случае намного меньше.

На мышах результаты хорошие, разработка лечит. Но для исследования на человеке нужны большие деньги, с этим есть трудности, — подчеркнул источник.

По его данным, разработку ведёт ФМБА, доклинические испытания продлятся около двух лет.

Источник рассказал о разработке и другого метода лечения ВИЧ-инфекции, который также находится на доклинических испытаниях. Его проверяют на мышах.

В организм вводится фермент, он «идёт» по ДНК клеток, обнаруживает там вирус и блокирует его, «вырезает» этот кусок из клетки, — рассказал источник.

По его словам, эти разработки «можно будет вывести в практику» за пять лет, если будут найдены необходимые средства.

«Берлинским пациентом» был американец Тимоти Рэй Браун. Врачи поставили ему диагноз ВИЧ-инфекция в 1995 году. Позже Браун заболел лейкемией, а в 2007 году ему трансплантировали гемопоэтические стволовые клетки для лечения рака. Донором был человек, устойчивый к ВИЧ, у него была такая генетическая мутация. К 2010 году в крови у Брауна не было обнаружено ВИЧ-инфекции. Таким образом, он стал первым пациентом, который излечился от ВИЧ. В 2020 году американец умер от рецидива лейкемии в возрасте 54 лет.

«Лондонский пациент» — Адам Кастильехо. Диагноз ВИЧ был поставлен ему в 2003 году. Победить вирус ему помогла такая же процедура, которую провели «берлинскому пациенту».

Как писал NEWS.ru, в России более 1,1 млн человек живут с ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По её словам, на начало 2020 года в мире насчитывалось 38 млн человек с ВИЧ, две трети из них проживают в африканском регионе. Главной причиной смерти людей с этим заболеванием становится туберкулёз.

Вирус иммунодефицита человека постепенно разрушает иммунную систему, пока сопротивляемость организма болезням не становится крайне низкой. СПИД, синдром приобретённого иммунодефицита, — это последняя стадия развития ВИЧ-инфекции.