https://static.news.ru/photo/585b7520-28c0-11ea-b9d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Шестеро сотрудников редакции «Ридуса» вступили в Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (РДКМ) и стали первыми российскими журналистами, сдавшими на типирование буккальный эпителий.

Пока российский регистр чрезвычайно скуден, особенно если говорить о соучастии мужчин. Потому мы подаём пример и призываем принять участие в физическом спасении нации, — заявил главный редактор «Ридуса» Андрей Гулютин.

Издание подчёркивает, что в России потенциальных доноров костного мозга очень мало. На 146 млн россиян приходится лишь 125 тыс. доноров, а если учесть, что совпадения происходят с частотой 1 на 10 000, становится понятно, что это — капля в море. В то же время поиск донора в зарубежных регистрах — занятие очень дорогостоящее.

У журналистов взяли анализ крови на HLA-типирование для определения генов, отвечающих за тканевую совместимость, после этого их занесли в базу и они стали «спящими агентами».

Как писал NEWS.ru, российские звёзды боёв без правил ранее тоже решили стать донорами костного мозга. Бойцы смешанных единоборств намерены сдать биоматериал и войти в регистр доноров костного мозга Русфонда. В акции примут участие Фёдор Емельяненко, Валентин Молдавский, Кирилл Сидельников, Анатолий Токов, Виктор Немков, Вадим Немков и их тренер Владимир Воронов. Информацию о решении спортсменов стать донорами подтвердили в пресс-службе FEDOR TEAM. При этом там сообщили, что участники боёв без правил пока не будут комментировать своё решение.