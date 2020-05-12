Журналисты назвали самые безумные способы лечения коронавируса

https://static.news.ru/photo/fb423202-9480-11ea-9a9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopres/Global Look Press

Французские журналисты составили список самых странных советов по лечению коронавирусной инфекции.

На первом месте рейтинга оказался президент США Дональд Трамп, который посоветовал лечить COVID-19 c помощью «инъекций отбеливателя». На втором месте находится французский доктор, который считает, что вирус можно вылечить с помощью прохладительного напитка Schweppes. На третьем месте расположился президент Мадагаскара Андри Радзуэлина. Политик рекламировал растительное средство на основе полыни, сообщают argumenti.ru со ссылкой на Le Figaro.

Журналисты напомнили, что для профилактики коронавируса люди по всему миру используют странные и опасные средства. Так в Иране с февраля по апрель более 400 человек пытались защититься от коронавируса, употребляя метанол. Все они погибли. В Индии фармацевт вместе со своим начальником умерли, выпив микстуру собственного приготовления из смеси нитрита натрия и оксида азота.

NEWS.ru писал, что учёные прогнозируют новую пандемию после победы над коронавирусной инфекцией. Английские и американские врачи считают, что необходимо внимательно относиться к туберкулёзу, который может спровоцировать новую эпидемию.