Журналисты назвали альтернативу девяти продуктам из «модного» обеда

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Сложно спорить, что правильное питание последние 10 лет практически превратилось в культ. В СМИ и Интернете постоянно рассказывают про пользу здоровых продуктов с низким содержанием калорий и кладезью витаминов и минералов, иными словами — речь идёт о суперфудах. Звучит модно и неприлично дорого. Но тратить много денег на «трендовый» обед не надо.

Журналисты подобрали девятку доступных, но не менее полезных компонентов меню, передаёт портал «МедикФорум». Первой в «модном» списке идёт индейка. Птица популярна в США из-за традиционного блюда на День благодарения. В РФ можно легко найти ей замену — куриные мясо и яйца.

В первом белка содержится не меньше, чем в американском пернатом. Диетологи рекомендую есть 1-2 яйца в день, лучше всмятку. В таком виде полезные вещества усваиваются лучше. Далее идут брокколи и спаржа. Их можно заменить морковкой, репой и свёклой. Они также богаты витаминами В, А, С, У, КК, РР, а также содержат кальций, фосфор, калий и магний. Лососю можно предпочесть скумбрию или мойву. Последние две «рыбки» помогут избавиться от головной боли, улучшают метаболизм.

Популярный «инстаграмный» продукт — авокадо — в списке уступает место свёкле и фасоли, ананас меняем на киви, точно также улучшающим пищеварение. К сухофруктом стоит отнестись внимательно. Не стоит покупать на «блестящий, яркий» вид — первый признак вымачивания в сахарном сиропе. Отсюда — повышенная калорийность. Модный тростниковый сахар практически ничем не отличается от всеми знакомого белого «собрата». Чернику можно заменить на виноград, а оливковое масло на льняное, способное снизить риск возникновения онкологических заболеваний.

Ранее NEWS.ru сообщал, что хлеб — один из самых популярных продуктов питания в мире. В РФ у него особое значение, ему посвятили много пословиц и поговорок, а аппетитный каравай — одно из лучших лакомств для молодожёнов, согласно древнерусской традиции. Но чрезмерное увлечение мучным с «неправильным» составом грозит негативным влиянием на здоровье, считает врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова. Она перечислила пять главных вредных свойств хлеба.

Во-первых, эксперт уверена, что использование белой муки высшего сорта совсем не гарантирует пользу данного продукта. Скорее наоборот — этот сорт в ходе технологической обработки теряет пищевые волокна и другие полезные для человеческого организма вещества.