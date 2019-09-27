https://static.news.ru/photo/6daae1e2-e200-11e9-a916-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Московские врачи прооперировали 71-летнего мужчину, удалив крупную опухоль кожи головы. К медикам он решило обратиться после двух лет безуспешного лечения у гомеопата.

Операция была проведена в городской клинической больнице им. Ф.Иноземцева. Мужчина был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Опухоль находилась на левой теменно-затылочной области головы пациента. Её диаметр составлял 11 сантиметров. В ходе диагностики было установлено, что новообразование растёт в полость черепа и сдавливает мозг.

Медики установили, что пенсионеру впервые диагностировали рак в 2010 году. Мужчину оперировали дважды, после чего он прошёл несколько курсов химиотерапии, а затем обратился к гомеопату, сообщает АГН « Москва ».

Ранее News.ru писал, что пожилые люди меньше подвергнуты риску онкологических заболеваний. Развитию рака могут препятствовать естественные процессы старения.