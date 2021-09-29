Жителям Москвы с признаками ОРВИ будут делать экспресс-тесты на COVID-19

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в столице всем пациентам с симптомами ОРВИ будут делать экспресс-тесты на коронавирус. Тестирование на наличие антигена к COVID-19 начнётся 1 октября и будет проводиться в обязательном порядке, сообщает ТАСС.

В июле мы в тестовом режиме начали проводить экспресс-тестирование на антиген к коронавирусной инфекции пациентам с симптомами ОРВИ. У тестов высокая чувствительность — в 85% случаев их результат совпадает с ПЦР. С учётом их высокой эффективности и в условиях подъёма заболеваемости мы решили утвердить новый алгоритм работы с пациентами, — рассказала заммэра.

Ранее Ракова заявила, что распространённость «дельта»-штамма коронавируса в Москве достигла 100%. Также она признала рост заболеваемости COVID-19 и госпитализаций в столице. Заммэра связала это с наступлением осеннего сезона и резким увеличением числа контактов после окончания отпусков и каникул.

Ранее стало известно, что столичные власти готовятся к четвёртой волне COVID-19 и собрались вводить новые ограничения, если потребуется. В том числе речь идёт о возвращении QR-кодов для входа в кафе и кинотеатры.

По данным на 29 сентября, в России второй день подряд был зафиксирован рекордный показатель смертности от коронавируса. За сутки в стране скончались 857 человек. Всего жертвами инфекции с начала пандемии стали 206 388 человек.