Жительница Петербурга получила некроз кожи лица после косметолога

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Жительница Санкт-Петербурга получила некроз кожи лица после оказания ей косметической услуги, сообщает Telegram-канал «112». Женщина хотела убрать сосудистую сетку на скулах, врачи предложили коагуляцию — процедуру, в ходе которой капилляры «запаиваются» с помощью лазера или высокочастотного тока.

По данным источника, после процедуры кожа на лице клиентки начала болеть и покраснела, от рекомендованной косметологами заживляющей мази стало только хуже. Женщина обратилась в клинику, где делала процедуру, но в помощи ей отказали.

В государственной больнице женщине поставили диагноз — отек и некроз кожи лица, аллергический дерматит и ожог обеих скуловых областей. Клинику, где пациентке обожгли лицо, проверят надзорные органы.

Ранее врач-дерматокосметолог Владимир Ивкин рассказал, что инъекции филерами на основе гиалуроновой кислоты могут быть опасны, если их неверно вколоть в зонах носа и лба. По его словам, одним из самых распространенных последствий неправильно проведенной процедуры является потеря зрения.

В декабре прошлого года пластический хирург Андрей Копасов перечислил пять способов корректировки внешности без вмешательства хирурга. По его словам, для этого можно использовать специальные инъекции, аппараты, а также проводить гимнастику для лица, уходовые процедуры или массаж.