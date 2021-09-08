Жительница Иркутска измучила себя экстремальными диетами

Жительница Иркутска Анастасия Франтенко села на диету после того, как обнаружила, что стала весить 75 килограммов. Основной причиной похудения стало желание понравиться парню. Однако из-за голодания у девушки стали выпадать волосы, ей тяжело стоять и сложно подниматься по лестницам. Об этом пишет «КП-Иркутск».

По словам Анастасии, она начала худеть в прошлом году, когда была в своём максимальном весе.

Первое, что я попробовала, — это правильно питание. За пару месяцев ушло около 10 килограммов. Тогда я и перешла на питьевую диету. С диетологом не советовалась, — рассказала девушка.

Её ежедневный рацион состоит лишь из напитков — чашка кофе на утро и энергетик на полдник. Если становится очень плохо, то в самом крайнем случае Франтенко употребляет твёрдую пищу. Такое состояние бывает два раза в месяц, признаётся Анастасия.

При этом она понимает, что раньше нравилась парню, когда больше весила.

Он очень хорошо ко мне относился, но из-за диет я была всегда злой и срывалась на него по пустякам. Он это терпел, но потом я его бросила, — вспоминает сибирячка.

Сама девушка прекрасно понимает, что с её поведением «что-то не так». Она не хочет, чтобы другие повторяли её ошибки.

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