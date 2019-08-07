https://static.news.ru/photo/890fee02-b90e-11e9-94c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

По данным статистического сборника Министерства здравоохранения РФ, в 2018 году было выявлено более 85 тысяч новых ВИЧ-инфицированных.

Лидерами по количеству смертности и заболеваемости вирусом иммунодефицита человека стали четыре региона страны: Пермский край, Новосибирская, Иркутская и Кемеровская области. Самый большой прирост заболевших зафиксирован в Иркутской области — за последний год процент поднялся на 16% (200,6 человека), а за последние пять лет — на 35% (4823 человека). По уровню смертности от ВИЧ регион находится на втором месте, сообщает РБК.

Кемеровская область занимает второе место по количеству выявления новых случаев заражения вирусом иммунодефицита — здесь зарегистрировали 165 новых заболевших на 100 тысяч населения. В целом в регионе сейчас проживают 30,5 тысячи заболевших.

Также выяснилось, что в некоторых регионах страны уровень заболевания ВИЧ снизился более чем на 2%. Среди них Москва (на 64%) и область (на 43%), Санкт-Петербург (на 28%) и Ленинградская область (на 34%).

Ранее News.ru писал, что Министерство здравоохранения заявило о снижении смертности от туберкулёза. В период с 2005 по 2018 год количество умерших уменьшилось в 3,8 раза, а за прошедший год — почти на 10%.