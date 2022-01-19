Жителей Санкт-Петербурга предупредили об ужесточении антиковидных мер

Санкт-Петербург приближается к эпидемиологической ситуации, требующей дополнительных ограничений в целях борьбы с коронавирусом. Как сообщил на пресс-конференции в ТАСС вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев, речь идёт о переводе части работников на удалённый режим, а также о запрете массовых мероприятий и отмене диспансеризации.

Вся эта система разработана, мы в ней работаем и постоянно отслеживаем ситуацию в Санкт-Петербурге, — сказал вице-губернатор.

По словам Эргашева, усиление противоковидных мер связано со шкалой риска, которую разработал Минздрав России. Он уточнил, что Петербург достиг уровня риска в пять-шесть баллов, при котором, помимо социального дистанцирования и масочного режима, вводится отмена массовых мероприятий, снижение объёмов плановой медпомощи и диспансеризации, перевод резервных медорганизаций и инфекционного госпиталя в режим повышенной готовности.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге, который наряду с Москвой и Подмосковьем входит в тройку лидеров в стране по уровню заболеваемости, выявили 4382 новых случаев заражения коронавирусом, за сутки в северной столице скончались 62 человека. В Петербурге также отмечено доминирование нового «омикрон»-штамма, который характеризуется повышенной заразностью.