https://static.news.ru/photo/bd794650-c595-11e9-873b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Hütter/imageBROKER.com/Global Look Press

Министерство экологии и природопользования Московской области предупредило о наступившем в регионе пике цветения ядовитых растений.

Минэкологии опубликовало обращение на своем официальном сайте . Ведомство предупреждает об особой опасности растений, плоды которых представляют собой ягоды или так называемые семянки. Чаще всего люди страдают от отравления волчьелыком обыкновенным, известным как "волчья ягода". Плоды этого растения легко принять за съедобные. Любители лесных прогулок, особенно дети, находятся в зоне риска.

Также опасными растениями являются белладонна, паслён, лютик, белена чёрная, вороний глаз и многие другие. Минэкологии настоятельно рекомендует не пробовать плоды и ягоды растений, идентифицировать которые с абсолютной уверенностью вы не можете. В ведомстве призвали особенно беречь детей.

Ранее News.ru передавал советы экспертов Роскачества по безопасному сбору и употреблению в пищу грибов. Специалисты напомнили, что в некоторых случаях даже съедобными грибами можно серьёзно отравиться.