Министерство экологии и природопользования Московской области предупредило о наступившем в регионе пике цветения ядовитых растений.
Минэкологии опубликовало обращение на своем
Также опасными растениями являются белладонна, паслён, лютик, белена чёрная, вороний глаз и многие другие. Минэкологии настоятельно рекомендует не пробовать плоды и ягоды растений, идентифицировать которые с абсолютной уверенностью вы не можете. В ведомстве призвали особенно беречь детей.
Ранее News.ru передавал советы экспертов Роскачества по безопасному сбору и употреблению в пищу грибов. Специалисты напомнили, что в некоторых случаях даже съедобными грибами можно серьёзно отравиться.