Жириновский предложил запретить Бероеву сниматься в кино

Глава ЛДПР Владимир Жириновский призвал запретить актёру Егору Бероеву сниматься в кино. Об этом политик заявил в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Причиной такого заявления послужило выступление Бероева на церемонии вручения премии «ТЭФИ — Летопись победы».

В ходе мероприятия Егор Бероев вышел на сцену с большой жёлтой звездой Давида, приколотой на пиджак. Он призвал не заставлять людей насильно делать прививку, уважать их права, а также он признался, что сам вакцинацию не проходил и теперь будет ограничен в своих юридических возможностях.

Жириновский назвал речь актёра отвратительной и обвинил его в невежестве. Политик полагает, что Бероев не имеет достаточного уровня знаний о способах борьбы с болезнями. В частности, глава ЛДПР напомнил, что при пандемии карантин объявляют по всей стране.

Также политик подчеркнул, что Егор Бероев не понимает важности для граждан беречь собственное здоровье, и отметил, что в рамках борьбы с коронавирусом массовая вакцинация идёт по всему миру.

У него пустая голова. Этого Бероева никуда больше на съёмки не приглашать. Человек совершенно ничего не понимает. <...> Поэтому фамилию Бероева забудьте. Это типичная гнилая интеллигенция, — отрезал депутат.

Ранее актриса Ольга Будина поддержала речь Бероева о вакцинации.