Лучше кремов: косметолог назвала средство профилактики солнечных ожогов

Дешёвое, доступное и эффективное средство для защиты от солнца продаётся в любой аптеке. Это препарат от ожогов «Пантенол». Его можно использовать и взрослым, и детям, сообщила NEWS.ru врач-косметолог Марият Мухина.

От него будет профессиональная защита. Это отличный вариант для тех, кто не хочет использовать SPF для лица. Для тела он тоже подойдёт, — сказала она.

Мухина добавила, что защищать от солнца кожу нужно всем, чтобы предотвратить преждевременное старение, развитие меланомы. На лицо необходимо наносить средство с SPF 15–20, а на нос — 30.

Ранее сообщалось, что аномальная жара и засуха продержатся в Москве до понедельника. Потом начнутся кратковременные дожди и температура вернётся в рамки климатической нормы. Об этом NEWS.ru рассказал директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.