Число жертв коронавируса в России выросло до 60 тысяч человек

https://static.news.ru/photo/4ed903fa-4ff7-11eb-bd9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

За последние сутки в России зафиксировали 445 летальных случаев среди пациентов, которым ранее был поставлен диагноз COVID-19, свидетельствуют данные оперативного штаба. Днём ранее от коронавируса в 85 регионах РФ скончались 518 человек. Общее число жертв эпидемии в России возросло до 59 951 человека.

Наибольшее число летальных случаев зафиксировано в Москве, здесь за 24 часа от COVID-19 скончались 70 пациентов. 58 человек стали жертвами заболевания в Санкт-Петербурге, в Московской области не удалось спасти жизни 21 пациента.

За сутки по всей стране было выявлено 24 217 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, число заболевших с начала пандемии выросло до 3,3 млн человек. Переболели COVID-19 более 2,68 млн россиян, за последние сутки это число увеличилось на 23 055 человек. В настоящее время от коронавируса лечатся 563 тысячи жителей России.

Ранее NEWS.ru писал, что кандидат медицинских наук, руководитель ЛОР-клиники Владимир Зайцев посоветовал россиянам при потере вкуса и обоняния из-за COVID-19 не пытаться вернуть их при помощи сильно пахнущих или острых продуктов — спирта, аджики, горчицы или перца. Вопреки соблазну «пробить» вкус и обоняние острыми и сильно пахнущими продуктами стоит, напротив, исключить их из рациона, считает эксперт.