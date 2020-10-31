Жертвами коронавируса в России за сутки стали 245 человек

Чаще всего COVID-19 проявляется в виде пяти главных симптомов, отметил один из разработчиков вакцины «Спутник V», вирусолог из НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Именно по этим симптомам специалист предлагает россиянам оценивать своё состояние и вероятность заражения коронавирусом. Среди главных признаков заражения он назвал кашель, высокую температуру, боль в горле, потерю вкуса и обоняния,...