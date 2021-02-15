Женщины лучше «читают мысли», чем мужчины

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Способность «читать чужие мысли» научились выявлять британские учёные. Исследователи из университетов Бата, Кардиффа и Лондона сообщили, что женщины обладают этим умением гораздо чаще мужчин.

Они отметили, что представительницы прекрасного пола могут примерно понять по поведению и каким-то внешним сигналам, о чём думает их собеседник. Они чаще выявляют в речи сарказм, выявляют ложь и лучше понимают своего оппонента. Из-за этого им проще налаживать социальные связи.

Ментализация — так это называет в психологии — выражена у разных людей в большей или меньшей степени. Очень низким её уровнем могут отличаться, например, люди с аутизмом.

Сложности с понимаем намерений и мыслей других людей уменьшают социальные контакты и мешают выстраиванию отношений с другими людьми.

Специальный опросник, который придумали британские учёные, помогает людям определить уровень своей ментализации — от четырёх до 16 баллов, где 16 — это великолепная способность понимать других людей. Как сказано в издании Psychological Assessment, в проверке поучаствовали уже более четырёх тысяч человек из Великобритании и США.

В тесте всего четыре вопроса: мне легко поставить себя на место другого человека, иногда мне трудно смотреть на вещи с точки зрения другого человека, иногда я пытаюсь лучше понять моих друзей, представляя себя на их месте, обычно я могу понять точку зрения другого человека, даже если она отличается от моей.

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