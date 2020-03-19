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В настоящее время, в период распространения коронавирусной инфекции, сообщений о заболевших беременных женщинах нет. Тем более в группу риска сейчас входят скорее пожилые люди. Однако время такое, что лучше подождать и некий период не беременеть.

Такое мнение по вопросу планирования детей во время карантина высказал главный акушер-гинеколог Минздрава Владимир Серов. Он напомнил, что во время эпидемии гриппа в 2015 году умерли 40 беременных. Но тогда в группу риска входили как раз беременные и дети, а с коронавирусом обратная ситуация.

Карантин, как заметил Серов, не лучшим образом скажется на здоровье женщины и будущего ребёнка. На улице гулять нельзя, круг общения ограничен, сложно получить положительные эмоции. Поэтому, вероятнее всего, от беременности лучше воздержаться.

Серов уверен, что эпидемия только набирает обороты. Поэтому все группы населения должны соблюдать общие правила.

Беременные также должны вести себя осторожно, соблюдая общие рекомендации. Если на улицу — потом руки мыть, если с людьми — то меньше общаться, если кто-то из семьи заболеет — надо изолироваться, — цитирует акушера-гинеколога «Ридус».

Как ранее писал NEWS.ru, учёные пришли к выводу, что один из самых распространённых симптомов COVID-19, наряду с респираторными проблемами, — нарушение пищеварения.