https://static.news.ru/photo/709d7462-2410-11ea-8b5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: uwe umstätter/imageBROKER.com/Global Look Press

Похудение может снизить риск образования злокачественной опухоли молочной железы. К такому выводу пришли специалисты из Американского онкологического общества.

Учёные изучили истории 180 тысяч женщин от 50 лет и старше. Их вес фиксировали трижды в течение десятилетия: в начале эксперимента, спустя пять и девять лет, пишет портал EurekAlert! .

Результаты работы показали — чем сильнее худели участницы, тем ниже у них был шанс заболеть раком груди. Если пациентки находились в группе риска, то вероятность развития опухоли уменьшалась именно во время борьбы с лишним весом.

Например: сбросившие от 2 кг. до 4,5 кг. рисковали узнать неутешительный диагноз на 13% меньше. Похудевшие от 4,5 кг. до 9 кг. — на 16%, на 9 килограммов — на 26%. При этом те, кто сначала сбросил, а затем снова поправился, всё равно снизили риск онкологии по сравнению с пациентками, чей вес оставался стабильным.

Ранее NEWS.ru сообщал, что врачи вычислили первые признаки рака лёгких, которые способны заблаговременно предупредить о неполадках в организме. По словам медиков, о начинающемся онкологическом процессе в этом органе может свидетельствовать затяжной кашель, чувство усталости и потеря аппетита.

По данным медиков, рак лёгких входит в число наиболее распространённых онкологических заболеваний среди российских мужчин. Выявление болезни на раннем этапе может спасти человеку жизнь.