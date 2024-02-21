Эксперт призвала женщин перестать брить интимные зоны Эксперт Тейлор: отказ от бритья поможет сохранить женское здоровье

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Интимная гигиена является залогом женского здоровья, заявила специалист по интимной гимнастике Стефани Тейлор в беседе с британским изданием Mirror. По словам эксперта, она важна так же, как уход за кожей, волосами и ногтями. В частности, она посоветовала женщинам использовать очищающие средства без парфюмерных добавок, а также отказаться от ношения тесного нижнего белья и депиляции интимных зон.

Тейлор объяснила, что средства для интимной гигиены, содержащие парфюмерные добавки, могут спровоцировать раздражение кожи и слизистой оболочки. При этом тесное белье, по ее словам, может вызвать развитие инфекций мочеиспускательного канала.

Женщинам, которые занимаются спортом, Тейлор порекомендовала всегда переодеваться в чистую одежду после тренировок. Дело в том, что пропотевшее белье является комфортной средой для размножения опасных бактерий, рассказала специалист. Избежать таких проблем поможет и отказ от депиляции, считает она. По ее словам, лобковые волосы защищают интимные места от трения и останавливают развитие враждебной микрофлоры.

Влагалище на самом деле самоочищается благодаря полезным бактериям, известным как лактобактерии, а использование ароматизированных гелей для душа, пены для ванн, увлажняющих кремов и салфеток может нарушить тщательно сбалансированный уровень pH, что потенциально может вызвать у вас неприятные последствия — молочницу или бактериальный вагиноз, — поделилась она.

Диетолог Людмила Денисенко ранее заявила, что йогурты, творожки с наполнителями, соки и обезжиренные продукты могут помешать процессу похудения. Специалист уточнила, что в йогуртах на самом деле содержится большое количество сахара и вредные добавки — ароматизаторы и красители.