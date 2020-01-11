https://static.news.ru/photo/93f7b8d8-35b2-11ea-91c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Antonio_Corigliano/pixabay.com

Женщина с синдромом Шегрена из Великобритании, 39-летняя Джо Дэниэлс рассказала, зачем ей нужна мужская кровь. Она пояснила, как важны доноры-мужчины, особенно в Британии. Об этом сообщил портал BBC.

Сейчас я могу видеть, только благодаря мужчинам, которые сдают кровь для сыворотки, чтобы такие люди, как я, закапывали её в глаза каждый час. Если мужчин-доноров перестанет хватать, то эта сыворотка станет недоступной. И я снова начну слепнуть, — привел портал откровения Джо Дэниэлс.

Дело в том, что из-за редкого синдрома у женщины воспаляются слёзные железы, а на роговице появляются язвы. Синдром Шегрена атакует железы внешней секреции, в основном слёзные и слюнные.

Чтобы этого не происходило ей нужно закапывать в глаза определённую сыворотку, в состав которой входит мужская кровь. Кстати, кровь мужчин важный компонент не только этого лекарства, но и ряда других, отмечает BBC.

Мужская кровь содержит много железа, и благодаря этому идеально подходит для сыворотки, — процитировал портал Джо Дэниэлс.

Она рассказала, что без сыворотки потеряла зрение за месяц. Врачи пробовали разные методы терапии, однако ничего не помогало, тогда медики решили попробовать лекарство из мужской крови.

Отмечается, что на данный момент синдром Шегрена не лечится.

Сотрудник Национальной службы здравоохранения Великобритании Майк Стреддер сообщил, что страна очень нуждается в донорах-мужчинах, так как их кровь применяется в разных не имеющих аналогов лечебных терапиях. При этом уровень женщин-доноров в стране падает незначительно, а вот мужчины с каждым годом отказываются от донорства всё больше, отметил специалист.

Ранее NEWS.ru писал о том, что самарская областная клиническая станция переливания крови удалила с сайта запрет гомосексуалистам и «проституткам» выступать в качестве доноров.