Желающих вакцинироваться в Кемерово за месяц стало вдвое больше

Желающих привиться от коронавируса в октябре среди жителей Кемерово стало вдвое больше, чем в сентябре. Однако этот показатель в 1,6 раза меньше, чем был в августе, сообщает «Царьград».

За октябрь число тех, кто решил вакцинироваться, увеличилось на 14 895 человек, из них 6510 пожилых людей старше 60 лет. Как сообщила мэрия Кемерово, к 2 ноября от коронавируса привились 200 492 горожанина, из них 52 457 старше 60 лет.

По данным регионального Минздрава, с начала прививочной кампании вакцинировались 936 388 жителей региона, из них 880 267 человек — первый раз, а 56 121 человек ревакцинировался .

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о недостаточной вакцинации в девяти регионах. В них увеличилось количество вынужденных госпитализаций из-за коронавируса.

1 ноября в России от коронавируса скончались 1178 человек. Это новый максимум за всё время пандемии. Предыдущий был зафиксирован 29 октября и составил 1163 человека. Общее количество жертв инфекции в стране достигло 240 871.