Во время жары россиянам как никогда необходимо поддерживать водный баланс. Пренебрежение этой рекомендацией может повлечь за собой проблемы со здоровьем. О том, сколько жидкости нужно пить в летний сезон и каким напиткам лучше отдать предпочтение — в материале NEWS.ru.

Воду необходимо принимать небольшими порциями в течение всего дня. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила специалист превентивной медицины и дерматолог Юлиана Чечурина. Делать это нужно за 30 минут и через час после приёма пищи. Суточная норма воды составляет 30 миллилитров на килограмм веса. Во время жары она может быть увеличена до 50-60 миллилитров.

Говоря о норме потребления жидкости, мы имеем ввиду именно воду, потому что кофе и чай, наоборот, способствуют её выведению из организма. Каждая чашка этих напитков должна быть восполнена двумя стаканами чистой воды. Такое же правило действует и в отношении алкоголя. Возьмите за правило каждое утро начинать со стакана чистой воды. Можно добавлять в неё лимонный сок, чтобы пробудить организм, избавить его от токсинов и зарядить энергией. Водный баланс очень важен для всего организма. Соблюдая его, даже можно предотвратить преждевременное появление морщин. Юлиана Чечурина косметолог, дерматолог, специалист anti-age и превентивной медицины косметолог, дерматолог, специалист anti-age и превентивной медицины

Увеличение дневной нормы воды в летний сезон обусловлено повышенным потоотделением, во время которого организм теряет электролиты. Это может приводить к загущению крови, в результате чего человек может столкнуться с образованием тромбов. Особенно это касается пациентов, у которых в анамнезе есть инсульты и инфаркты. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила нутрициолог и диетолог Нурия Дианова.

Специалист рекомендует во время жары отказаться от сладких напитков — они не только не утоляют жажду, но и могут усилить её. Кроме того, стоит отдать предпочтение минеральным столовым водам. Они помогут организму восполнить солевой голод и быстрее утолить жажду.

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В летний сезон диетолог советует потреблять тёплые или горячие напитки и отказаться от холодных.

Жители Средней Азии в жаркую погоду отдают предпочтение горячим напиткам. Ведь когда мы пьём холодную воду, организм тратит дополнительную энергию на то, чтобы согреть жидкость внутри желудка. И это происходит в то время, когда он и так находится в условиях стресса при повышенных температурах воздуха. Нурия Дианова диетолог и гастроэнтеролог диетолог и гастроэнтеролог

В летний сезон диетолог рекомендует добавлять в обычную воду травы или нарезанные фрукты, например, апельсины или яблоки. В таком случае напиток пропитывается эфирными маслами, которые придают аромат и улучшают саливацию — выделение слюны в ротовой полости. Это крайне важно, потому что во время жары она становится вязкой, что также является причиной возникновения жажды, поясняет Дианова.

При повышенных температурах воздуха также рекомендуется пить хлебный квас, отвары из сухофруктов, ягодные напитки и морсы. Однако стоит помнить о том, что в них не должен содержаться сахар.

Отличным вариантом напитка для утоления жажды является домашний тархун, рассказывает диетолог. Для его приготовления потребуются порубленный пучок зелени, нарезанный лимон и несколько граммов стевии. Ингредиенты следует поместить в банку и залить водой, температура которой составляет 60-65 градусов. Полученная смесь должна настояться — для этого понадобится один-два часа. Далее жидкость нужно процедить и добавить в неё газированную воду. Полученный напиток будет иметь не яркий, а светло-зелёный оттенок, поясняет Дианова. Именно он характерен для натурального тархуна.