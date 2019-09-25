https://static.news.ru/photo/6bf85ffe-dfb3-11e9-af93-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Специалисты в области общественного здравоохранения, медицины и компьютерных наук США и Саудовской Аравии разработали веб-калькулятор, который помогает женщинам среднего возраста прогнозировать персональные риски для здоровья. Инструмент уникален тем, что он учитывает сразу несколько параметров.

Основой при создании калькулятора послужили данные организации по охране здоровья женщин (WHI), куда вошли долгосрочные исследования здоровья более чем 160 тыс. американок в возрасте от 50 до 79 лет. Учитывалась демографическая информация WHI, данные об образе жизни, истории болезней и результаты клинических обследований.

В итоге по данным исследования разработан интерактивный веб-калькулятор, пишет Medical Express. Ответив примерно на 35–50 вопросов, связанных с состоянием здоровья в настоящее время и в предшествующий период, а также касающихся семейного анамнеза, можно получить результат, указывающий на вероятность возникновения у женщины сердечного приступа, инсульта, перелома бедра или же раковых заболеваний — молочных желёз, лёгких или же колоректального рака. Прогноз даётся на период 5, 10 и 15 лет.

Разработчики подчёркивают: риск одного заболевания всегда связан с вероятностью развития другой болезни, а созданный ими инструмент учитывает эти конкурирующие риски. Основная цель применения веб-калькулятора здоровья состоит в том, чтобы снять напрасное беспокойство о болезнях, которые вряд ли грозят конкретной пациентке, и, напротив, сосредоточиться на тех проблемах, предпосылки для которых действительно имеются.