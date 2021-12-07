Завтракать каждый день, но не переедать. Как помочь пищеварению в отпуске

Наконец-то долгожданный отпуск! Можно поехать отдыхать всей семьей, наслаждаться новыми местами, гулять и расслабляться. Но иногда радостное настроение может омрачиться плохим самочувствием, дискомфортом и тяжестью в животе, или даже симптомами отравления.

Поэтому ниже расскажем, почему в отпуске могут появиться проблемы с пищеварением, а еще поделимся полезными советами, как нужно вести себя на отдыхе и при этом сохранить здоровье желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

1. Постараться не объедаться

Когда мы кушаем дома, режим питания налажен, да и размер порции не сильно варьирует. Но во время отпуска многие предпочитают забыть про свои пищевые привычки и хотят перепробовать все и сразу.

Особенно в этом плане опасен «шведский стол» или опция «всё включено». В такой ситуации многие рассуждают так: если путевка оплачена, то нужно выжать из нее по максимуму. Поэтому в каждом отеле можно встретить людей, которые заваливают тарелки кучей еды, потом долго и плотно укладывают эти разнообразные вкусности в свои желудки, а после выходят из-за стола с такой тяжестью в животе, что дышать тяжело. В итоге отпуск может быть испорчен надолго. Как этого избежать?

Первые два дня отпуска нужно постараться провести в спокойном режиме и есть по большей части знакомые продукты — так пищеварительная система адаптируется к переменам. А в оставшиеся дни отпуска уже можно пробовать и экзотические блюда.

Не стоит наедаться «впрок»: могут появиться проблемы не только с фигурой, но и с пищеварительной системой. Еда просто не будет успевать перевариваться, и это может привести к тяжести и дискомфорту в животе, нарушению пищеварения.

А чтобы не переедать, можно воспользоваться правилом «одной тарелки» и есть только то, что туда поместилось: например, половину ее заполнить овощами (в день их нужно есть не меньше 400 грамм), одну треть мясом или рыбой, а остальное — цельнозерновым хлебом. Так можно получить за один прием пищи нужные организму белки, жиры и углеводы.

Еще один лайфхак — на «шведском столе» брать тарелки среднего и маленького размера. Это поможет ограничить порции и не переедать

2. Соблюдать правила гигиены

Важно тщательно мыть руки перед приемом пищи, пить только кипяченую или бутилированную воду, промывать овощи и фрукты (даже те, у которых есть кожура — например, бананы или мандарины), и не есть в сомнительных местах. Так вы снизите риск отравления и других проблем с пищеварением.

А если хочется попробовать коктейль, то лучше делать это в хороших ресторанах или вообще отказываться от льда — для его приготовления может быть использована некипяченая вода, а при заморозке погибают не все вредные бактерии.

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3. Не пропускать завтрак

Иногда бывает так, что отдыхающие вместо завтрака хотят поспать подольше, а потом сразу же бегут на экскурсии или прогулку. В итоге к обеду у них просыпается аппетит, и они рискуют либо переесть, либо купить фастфуд в сомнительных местах. А ведь и первое, и второе может навредить вашему пищеварению.

Нужно обязательно завтракать продуктами, богатыми углеводами и белками — например, кашей, омлетом с сыром или просто легким салатом из свежих овощей.

Не стоит оставаться голодным до обеда даже в аэропорту или в поездке — нужно позавтракать и взять с собой небольшой перекус. (например, фрукты).

Важно начинать день со стакана воды — это поможет организму проснуться, а еще разгонит кислоту в желудке

pexels.com

4. Не забыть про аптечку

По данным федерального фонда ОМС и Всероссийского союза страховщиков, отравления и проблемы с ЖКТ входят в топ-10 самых частых заболеваний в отпуске. При этом многим кажется, что тяжесть в желудке — это небольшая проблема, которая пройдет сама. Но игнорировать ее не стоит.

Если симптомы сохраняются более суток, необходимо обратиться к врачу по месту отдыха. В любом случае с собой стоит взять аптечку с лекарствами при отравлениях или других проблемах ЖКТ, — например, при тяжести и дискомфорте, при переедании или нарушении диеты, смены рациона (например, ферментные препараты, такие как Мезим® нео в форме капсул).

После попадания в желудок капсула растворяется, а маленькие минитаблетки панкреатина равномерно смешиваются с пищей и, попадая в 12-перстную кишку, участвуют в процессе переваривания съеденного.

Поэтому Мезим® нео способствует облегчению симптомов расстройств пищеварения и тяжести в животе, при переедании и нарушении диеты.

Мезим® нео можно принимать даже детям — для этого нужно просто раскрыть капсулу, высыпать необходимое количество минитаблеток в пищу или дать их малышу вместе с фруктовым соком.

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Принимать Мезим® нео нужно во время еды, проглатывая целиком капсулу и запивая достаточным количеством воды. Мезим® нео можно принимать даже детям — для этого нужно просто раскрыть капсулу, высыпать необходимое количество минитаблеток в пищу или дать их малышу вместе с фруктовым соком.

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Материал: RU_MEZ_NEO_16_2021_v2_web, утв. 09.2021