Актриса Анастасия Заворотнюк находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии. По информации Telegram-канала Mash, у неё начался отёк головного мозга. В настоящее время актриса под круглосуточным наблюдением врачей. СМИ сообщили, что у звезды диагностирована последняя стадия рака мозга. Но официального подтверждения информации пока нет.

Концертный директор звезды Стас Христов рассказал News.ru, что скинул ей публикацию в СМИ и её состоянии здоровья, и получил ответ: «Бред. Отстань».

У меня больше нет другой информации. У меня руководитель Настя, что она говорит, то я и делаю, — сказал Стас Христов.

Слухи о тяжёлой болезни 48-летней Анастасии Заворотнюк появились в СМИ в августе этого года. Сообщалось, что летом звезда прошла несколько курсов лечения в Европе. Предположительно, страшное заболевание у актрисы сериала «Моя прекрасная няня» обнаружили после рождения третьего ребенка в октябре 2018 года. Анастасия и её супруг прибегали к процедуре ЭКО.

Анастасия Заворотнюк уже после постановки диагноза вела активную жизнь и занималась спортом. В конце ноября прошлого года она сопровождала супруга на открытии катка на Красной площади. В интервью News.ru она сообщила, что сама уже успела покататься на коньках. Актриса была в приподнятом настроении и шутя назвала своего супруга «чудовищем на коньках».

Оправится ли актриса от тяжёлого приступа и могла ли процедура ЭКО спровоцировать образование злокачественной опухоли — об этом News.ru спросил врачей. Прогноз медиков оказался крайне неблагоприятным.

Если отёк мозга появился на фоне опухоли, впервые возникшей, на это состояние ещё можно повлиять с помощью противоопухолевых препаратов и оперативного вмешательства, отметил в беседе с News.ru главный научный сотрудник отделения клинической фармакологии и химиотерапии ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Блохина» Минздрава России Алексей Трякин.

Если это уже финал заболевания и нет возможности повлиять на причину этого отёка, то, скорее всего, всё плохо закончится, — сказал врач.

Эксперт также отметил, что отёк головного мозга сам по себе является опасным состоянием, потому что «ему расширяться некуда, он заключён в твёрдую коробку». Часто это состояние приводит к летальному исходу.

Процедура ЭКО, которую прошла артистка, не могла повлиять на развитие у неё онкологического заболевания. Об этом сообщил News.ru президент Российского общества акушеров-гинекологов Владимир Серов.

Доказано на 100%, что ЭКО не увеличивает вероятность появления рака. Хотя есть некоторые предположения, что гиперстимуляция яичников, которая при этом происходит, может оказать воздействие. Но никаких доказанных данных нет.

Владимир Серов

президент Российского общества акушеров-гинекологов
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