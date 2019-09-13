Актриса Анастасия Заворотнюк находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии. По информации Telegram-канала Mash, у неё начался отёк головного мозга. В настоящее время актриса под круглосуточным наблюдением врачей. СМИ сообщили, что у звезды диагностирована последняя стадия рака мозга. Но официального подтверждения информации пока нет.

Концертный директор звезды Стас Христов рассказал News.ru, что скинул ей публикацию в СМИ и её состоянии здоровья, и получил ответ: «Бред. Отстань».

У меня больше нет другой информации. У меня руководитель Настя, что она говорит, то я и делаю, — сказал Стас Христов.

Слухи о тяжёлой болезни 48-летней Анастасии Заворотнюк появились в СМИ в августе этого года. Сообщалось, что летом звезда прошла несколько курсов лечения в Европе. Предположительно, страшное заболевание у актрисы сериала «Моя прекрасная няня» обнаружили после рождения третьего ребенка в октябре 2018 года. Анастасия и её супруг прибегали к процедуре ЭКО.

Анастасия Заворотнюк уже после постановки диагноза вела активную жизнь и занималась спортом. В конце ноября прошлого года она сопровождала супруга на открытии катка на Красной площади. В интервью News.ru она сообщила, что сама уже успела покататься на коньках. Актриса была в приподнятом настроении и шутя назвала своего супруга «чудовищем на коньках».

Оправится ли актриса от тяжёлого приступа и могла ли процедура ЭКО спровоцировать образование злокачественной опухоли — об этом News.ru спросил врачей. Прогноз медиков оказался крайне неблагоприятным.

Если отёк мозга появился на фоне опухоли, впервые возникшей, на это состояние ещё можно повлиять с помощью противоопухолевых препаратов и оперативного вмешательства, отметил в беседе с News.ru главный научный сотрудник отделения клинической фармакологии и химиотерапии ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Блохина» Минздрава России Алексей Трякин.

Если это уже финал заболевания и нет возможности повлиять на причину этого отёка, то, скорее всего, всё плохо закончится, — сказал врач.

Эксперт также отметил, что отёк головного мозга сам по себе является опасным состоянием, потому что «ему расширяться некуда, он заключён в твёрдую коробку». Часто это состояние приводит к летальному исходу.

Процедура ЭКО, которую прошла артистка, не могла повлиять на развитие у неё онкологического заболевания. Об этом сообщил News.ru президент Российского общества акушеров-гинекологов Владимир Серов.