Зависимость от видеоигр стала считаться болезнью

С 1 января зависимость от видеоигр стала диагнозом, следует из вступившей в силу 11-й версии Международной классификации болезней (МКБ-11), передаёт ТАСС. Помимо этого, документ, одобренный Всемирной организацией здравоохранения в 2019 году, включает ряд других новых глав, в частности главу о народной медицине. Всего в новом классификаторе более 55 тысяч уникальных кодов для травм, болезней и причин смерти.

Игровым расстройством (англ. gaming disorder) признаётся «модель поведения при игре в цифровые или видеоигры, отличающаяся нарушением контроля за игрой, отведением игре всё большего приоритета до такой степени, что ей отдаётся предпочтение перед другими интересами и повседневными занятиями». Диагноз в этом случае может быть поставлен, когда такое поведение приводит к нарушению в личной, семейной, социальной и иных областях и наблюдается в течение не менее 12 месяцев, но в тяжёлых случаях для постановки диагноза достаточно меньшего срока.

Появление игрового расстройства в МКБ-11 связано с накопленными медицинскими данными. Как ожидается, это обстоятельство будет принято странами во внимание при планировании их собственных стратегий в области здравоохранения.

В международный классификатор болезней также включены и другие виды аддиктивного (зависимого) поведения: патологическое накопительство, приступообразное переедание, затяжное расстройство горевания и другие.

Ранее президент Федерации компьютерного спорта (ФКС) РФ Дмитрий Смит призвал не демонизировать увлечение киберспортом. Он считает, что как и любая другая дисциплина, это увлечение учит контролировать агрессию, признавать и прорабатывать свои ошибки, способствует выработке навыков и компетенций, особенно востребованных в современном мире.