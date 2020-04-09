Врачи из РФ рассказали, как коронавирус убивает мозг

Коронавирус способен вызывать кровоизлияния в мозг и приводить к отмиранию целых его участков. К таким выводам пришёл профессор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, руководитель исследований в области молекулярной вирусологии и онкологии Андрей Козлов.
По мнению учёного, коронавирус, как и вирусы гриппа, может привести к отмиранию целых участков мозга. В частности, у некоторых пациентов не было нарушений в работе лёгких, но при этом наблюдалось рассеянное сознание или эпилептические признаки. Также у ряда больных отмечалась потеря вкуса и обоняния. Все эти симптомы могут указывать на инфицирование коронавирусом тканей мозга,
Ранее NEWS.ru сообщал, что реальное число россиян, инфицированных коронавирусом нового типа (COVID-19), может быть на 30% больше официальной статистики. Согласно математической модели, заболевших минимум 10 тысяч, так как часть граждан переносят недуг без выраженных симптомов, считает специалист в области прикладной математики, профессор РАН Карима Нигматулина.
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