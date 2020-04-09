Врачи из РФ рассказали, как коронавирус убивает мозг

https://static.news.ru/photo/9d061b3e-7a38-11ea-b9ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Коронавирус способен вызывать кровоизлияния в мозг и приводить к отмиранию целых его участков. К таким выводам пришёл профессор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, руководитель исследований в области молекулярной вирусологии и онкологии Андрей Козлов.

По мнению учёного, коронавирус, как и вирусы гриппа, может привести к отмиранию целых участков мозга. В частности, у некоторых пациентов не было нарушений в работе лёгких, но при этом наблюдалось рассеянное сознание или эпилептические признаки. Также у ряда больных отмечалась потеря вкуса и обоняния. Все эти симптомы могут указывать на инфицирование коронавирусом тканей мозга, пишут «Известия».

Ранее NEWS.ru сообщал, что реальное число россиян, инфицированных коронавирусом нового типа (COVID-19), может быть на 30% больше официальной статистики. Согласно математической модели, заболевших минимум 10 тысяч, так как часть граждан переносят недуг без выраженных симптомов, считает специалист в области прикладной математики, профессор РАН Карима Нигматулина.