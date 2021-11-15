Заполняемость залов разрешили увеличивать до 70% при наличии QR-кодов

В России закрытые помещения для проведения массовых мероприятий разрешили заполнять на 70% при условии наличия QR-кодов у посетителей и работников. Также проведение мероприятия должно быть согласовано с властями. Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой вступило в силу 15 ноября и опубликовано на сайте официальных нормативно-правовых актов.

Увеличение численности участников мероприятия до 70% от проектной вместимости закрытого помещения, в котором проводится мероприятие, допускается при одновременном соблюдении следующих условий: допуск на мероприятие лиц, имеющих QR-код, подтверждающий завершённую вакцинацию или ранее перенесённое заболевание, — говорится в документе.

Кроме того, у всех работников, задействованных в обеспечении проведения мероприятия, также должен быть QR-код. Количество участников рассчитывается исходя из проектной вместимости помещения. Также организатор должен отправить заявку в органы исполнительной власти региона. Решение о проведении местные власти должны принимать по согласованию с главным санитарным врачом региона.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил, что правительство РФ и оперативный штаб по борьбе с коронавирусом должны определить показатели заболеваемости, при которых отменят QR-коды. Сам он считает, что такая мера должна вводиться только для купирования критического состояния в части перегрузки медицинской структуры и действовать очень короткое время. По его словам, это сильно ограничивает права человека.