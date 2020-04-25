Замглавы СПЧ призвала разрешить пробежки и прогулки

https://static.news.ru/photo/15a59ffc-86ef-11ea-b83f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Исключения для того, чтобы люди выходили из самоизоляции на свежий воздух, должны появиться в ограничениях на передвижения россиян в условиях пандемии коронавируса, заявила замглавы президентского Совета по правам человека Ирина Киркора.

По словам правозащитницы, месяц в условиях самоизоляции показал, что посещение людьми открытых магазинов не повлияло на рост заболеваемости, поэтому прогулки в парках и тренировки на уличных спортплощадках можно разрешить при соблюдении мер безопасности.

Гуляющих можно развести. Пожилые и дети нуждаются в солнечном свете — им выделить соответствующее время. Спортсмены могли бы совершать пробежки и прогулки рано утром, молодёжь — вечером. Мы все можем договориться, — отметила Киркора в интервью «МК».

Замглавы СПЧ добавила, что требования по социальному десантированию должны сохраниться, а спортплощадки нужно будет регулярно дезинфицировать.

Как писал NEWS.ru, крупные города и регионы начали вводить режим самоизоляции в конце марта — после обращения президента Владимира Путина, который призвал россиян оставаться дома, чтобы сдержать распространение коронавируса.

20 апреля во многих городах страны прошли виртуальные митинги против режима изоляции. Во Владикавказе несколько сотен недовольных вышли на центральную площадь.