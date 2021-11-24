Замглавы Центра им. Гамалеи: COVID-19 в 50 раз опаснее свиного гриппа

Летальность от коронавирусной инфекции составляет 2% заразившихся, что превышает летальность от свиного гриппа в 50 раз. Об этом заявил в интервью RT заместитель директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов.

Летальность острых респираторных вирусных заболеваний, патогены которых приходят в человеческую популяцию, критически ниже, чем летальность при ковиде. Даже при гриппе, особенно если возьмем свиной грипп, летальность составляет всего 0,04%. А при COVID-19 - уже 2%, если поделить те цифры, которые предоставляет ВОЗ. Разница по летальности в 50 раз, — рассказал он.

Он добавил, что сейчас главная цель человечества - получить коллективный иммунитет и снизить летальность, снизить нагрузку на систему здравоохранения.

По словам Логунова, коллективный иммунитет сформируется, когда люди будут иммунны либо в результате вакцинации, либо в результате болезни, либо того, что часть вакцинированных переболеет в лёгкой форме.

Ранее стало известно, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в 11 субъектах Российской Федерации превысил 60%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. В целом по стране этот показатель составляет 50%. Самые высокие цифры демонстрирует Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург и Чечня.