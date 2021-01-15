Закрытие потребностей: как можно побороть тягу к сладкому

В начале года многие дают себе обещание заняться своим здоровьем и внешним видом. Всё это труднодостижимо, когда стрелка весов показывает больше 100 килограммов. Лишний вес — серьёзная проблема современного общества. По данным Росстата, им страдают до 60% россиян. Главные причины — это малоподвижный образ жизни и неправильное питание. Чтобы не поглощать печенье и пирожные килограммами, нужно иметь силу воли или просто чаще ходить на массаж. Специалисты рассказали NEWS.ru, как прикосновения меняют жизнь людей в лучшую сторону.

Тактильные или телесные контакты — объятия и прикосновения — относятся к базовым потребностям человека, сообщил в беседе с NEWS.ru клинический психолог Валентин Денисов-Мельников. Если этот гештальт у человека не закрыт, у него повышается аппетит. Начинает тянуть на сладкое, мучное, жирное, из-за чего происходит набор веса, отметил эксперт. Наш мозг так устроен, что тактильный голод он компенсирует через вкусовые рецепторы. И выбираются продукты с самым ярким вкусом.

Кроме того, недостаток прикосновений вызывает у человека перманентный стресс. Нервное напряжение также многие предпочитают «заедать» чем-то вкусным. Попытка контролировать аппетит вызывает ещё большую нервную реакцию. В конце концов человек срывается и съедает гораздо больше.

Если получить порцию объятий не получается, специалисты советуют ходить на массаж на регулярной основе. Он может быть любым — релаксирующим, тайским, спортивным и даже антицеллюлитным. Позитивное воздействие на организм он окажет в любом случае.

Jan Walter/imagebroker.com/Global Look Press

Когда человек начинает ходить на массаж, механизм компенсации деактивируется. Он получает ощущения, которые ему нужны, естественным путём. Потребность в тактильных ощущениях закрывается. Также массаж позитивно воздействует на нервную систему, уходит стресс, вырабатываются гормоны радости. Валентин Денисов-Мельников клинический психолог и сексолог клинический психолог и сексолог

Большинство людей после нескольких сеансов телесной терапии понимают, что потеряли интерес к любимым продуктам — шоколаду, конфетам, выпечке, отмечает Денисов-Мельников. К тому же люди перестают переедать, им хватает именно того количества еды, которое им нужно.

После сеансов массажа уходят зажимы в теле и лицо человека становится более расслабленным, отметил эксперт. Многие даже визуально молодеют на несколько лет.

Многие женщины говорят, что с ними после массажа начинают знакомиться мужчины. Также незнакомые люди чаще спрашивают дорогу, время. Неудивительно, ведь энергетика человека меняется, он начинает притягивать к себе людей, — сообщил эксперт.

Положительный эффект от массажа достижим при одном условии — клиент должен быть доволен мастером и его методами работы. Желательно, чтобы массажист был приятен как человек. Если эмоционального контакта не случилось, пользы от такой терапии не будет.

Побороть тягу к вредным продуктам также помогает корректировка рациона питания, добавил в беседе с NEWS.ru врач-эндокринолог и диетолог Алексей Калинчев. По его словам, желание объедаться конфетами обычно связано с общим дефицитом калорий, сложных углеводов, правильных жиров, большими перерывами в еде. Если человек корректирует свой рацион, тяга к сладкому проходит сама собой.

Регулярные спортивные занятия также приводят к нормализации режима и характера питания, добавил Калинчев. Нормализуется обмен веществ, появляется здоровый аппетит. Всё это в совокупности и может дать эффект под условным названием «снижение тяги к сладкому».