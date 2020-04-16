Заболевший в Италии российский журналист рассказал, как его лечили от COVID

https://static.news.ru/photo/ed5aed12-7fbf-11ea-ae71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Российский журналист Георгий Кудинов, заболевший коронавирусом в Италии, рассказал о симптомах и ходе лечения в Милане.

По словам репортёра, десять дней подряд его мучили сильный кашель и высокая температура. Затем, когда тест на коронавирус показал положительный результат, его госпитализировали в инфекционное отделение. Там он находился ещё 12 дней.

Интересно, что в момент перевода пациенту неожиданно «полегчало», пишет «Политика сегодня». Как потом объяснили итальянские врачи, это был переломный момент болезни, когда человеку становится или лучше, или хуже.

Кудинову медики прописали препараты «Дарунавир» и «Ритонавир», которые обычно используют при лечении ВИЧ, а также «Плаквенил», помогающий при малярии.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 2 млн человек по всему миру, более 137 тысяч скончались.

Самая сложная ситуация из-за коронавируса сложилась в США, Италии и Испании. В Америке количество заболевших превысило 639 тысяч. На Апеннинском полуострове на фоне высокого показателя инфицированных — больше 165 тысяч — наблюдается и высокий показатель смертности: 21 тысяча человек. Испания на данный момент является лидером по числу заражений в Европе: диагноз COVID-19 там поставлен 180 тысячам пациентов.

По состоянию на 16 апреля в России выявлено 27 938 случаев коронавирусной инфекции (+3448 за последние сутки), 2304 человека выздоровели. Болезнь унесла жизни 232 пациентов. В Москве диагноз COVID-19 поставлен 16 146 (+1370 за последние сутки) заболевшим.

Ранее NEWS.ru писал, что ряд учёных во всём мире стали приходить к выводу, что жертвы коронавируса умирают не от самого COVID-19, а от гипертрофированной реакции на него иммунной системы. Об этом сообщил специалист в области иммунологии, физиологии, биофизики, заведующий лабораторией биосовместимых материалов Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН Игорь Меньшиков.