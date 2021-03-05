Заболевшие COVID-19 дети могут выделять вирус в течение месяца

https://static.news.ru/photo/60631f90-7792-11ea-ae48-fa163e074e61_660.jpg Фото: Server Amzayev/Russian Look

Длительность выделения вируса у детей, заразившихся COVID-19, может доходить до месяца. При этом они перестают быть заразными уже через 10 дней. Об этом рассказал главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-инфекционист Евгений Тимаков.

По словам Тимакова, выделение вируса, не означает, что ребёнок остаётся заразным.

Вирус выделяется у детей до месяца, у большинства детей. Дети через 10 дней в основном становятся незаразными. То есть выделение вируса не означает, что человек заразен, — приводит слова врача РИА Новости.

COVID-19 способен выделяться с фекалиями на протяжении достаточно длительного времени, но заразиться таким образом окружающие от человека уже не смогут.

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