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Заболевшие COVID-19 дети могут выделять вирус в течение месяца

05:19, 06 марта 2021
Фото: Server Amzayev/Russian Look

Длительность выделения вируса у детей, заразившихся COVID-19, может доходить до месяца. При этом они перестают быть заразными уже через 10 дней. Об этом рассказал главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-инфекционист Евгений Тимаков.

По словам Тимакова, выделение вируса, не означает, что ребёнок остаётся заразным.

Вирус выделяется у детей до месяца, у большинства детей. Дети через 10 дней в основном становятся незаразными. То есть выделение вируса не означает, что человек заразен, — приводит слова врача РИА Новости.

COVID-19 способен выделяться с фекалиями на протяжении достаточно длительного времени, но заразиться таким образом окружающие от человека уже не смогут.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, почему мужчины чаще заболевают COVID-19, чем женщины. Оказалось, что у последних меньше рецепторов, с помощью которых коронавирус попадает в клетку. Об этом писал NEWS.ru.

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