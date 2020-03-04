Чаще всего во время вынашивания ребёнка россиянки сталкиваются с анемией — снижением количества гемоглобина или эритроцитов. Заболевание в 2018 году было зафиксировано у 36% женщин, которые были беременны. Об этом свидетельствуют последние публичные данные Минздрава, с которыми ознакомился NEWS.ru.

Также среди беременных распространены болезни мочеполовой (17%) и эндокринной систем (8%), системы кровообращения (8%), а также сахарный диабет (6%) и венозные осложнения (6%).

Анемия

Почти все россиянки, которые во время вынашивания ребёнка сталкиваются с анемией, на самом деле страдают заболеванием в хронической форме. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила директор Ассоциации народонаселения и развития, акушер-гинеколог Любовь Ерофеева. Она пояснила, что многие женщины в России не знают норму кровопотери во время менструации и не обращаются к врачу в случае, если в день им приходится использовать от 6 до 8 прокладок — в несколько раз больше положенного количества. Обильные кровотечения, которые ежемесячно наблюдаются на протяжении нескольких лет, впоследствии приводят к анемии.

Жительницы Европы сталкиваются с заболеванием реже россиянок, отмечает гинеколог. Связано это с тем, что большая часть из них принимает гормональные контрацептивы, которые сокращают продолжительность менструации до 2-3 дней и снижают её обильность. За счёт этого происходит уменьшение кровопотери, которая негативно сказывается почти на всех органах, в частности, лёгких и печени, а также на эндокринной и сердечно-сосудистой системах.

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Ещё одна причина, по которой россиянки часто сталкиваются с анемией, — соблюдение диет, которые подразумевают исключение из рациона необходимых организму продуктов. В частности, речь идёт о красном мясе, печени и продуктах, содержащих витамины группы В (рыба, курица, молочные продукты).

На появление анемии именно во время беременности могут влиять хронические геморроидальные и носовые кровотечения, отметила Ерофеева.

Болезни мочеполовой системы

Беременность может провоцировать обострение инфекционных и воспалительных хронических заболеваний. По этой причине некоторые женщины сталкиваются с проблемами органов мочеполовой системы именно во время вынашивания ребёнка, отмечает врач. На их фоне беременность протекает тяжелее. Первичный пиелонефрит у женщин в положении, к примеру, может сопровождаться лихорадкой, ознобом и тошнотой.

С увеличением размера матки на внутренние органы женщины оказывается дополнительная нагрузка. Их некорректное функционирование является дополнительным фактором стресса для организма Любовь Ерофеева директор Ассоциации народонаселения и развития, акушер-гинеколог директор Ассоциации народонаселения и развития, акушер-гинеколог

Негативно сказываться на процессе беременности также могут половые инфекции — к примеру, сифилис, гонорея, хламидиоз и гепатит В.

Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press

Проблемы в урогенитальной сфере очень часто усугубляют токсикоз второй половины беременности, который является довольно опасным. Врачи порой в таких случаях принимают решение о прерывании вынашивания из-за возникновения большой угрозы здоровью и жизни женщины, пояснила Ерофеева.

Анализы

Чтобы избежать проблем во время беременности, следует заблаговременно посетить ряд врачей. Необходимость этого, кроме прочего, обусловлена тем, что лечение заболеваний непосредственно во время вынашивания ребёнка осложняется ограниченностью списка допустимых к приёму антибиотиков.

В первую очередь следует обратиться к терапевту. Он сможет определить список необходимых к сдаче анализов и направить женщину к профильным специалистам.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Будущей маме следует тщательно обследовать выделительную систему, заявила Ерофеева. Первым признаком заболеваний является повышенный уровень лейкоцитов, эритроцитов и белка в организме. Чтобы исключить наличие генитальных инфекций, при планировании беременности женщине нужно сдать мазок влагалища и шейки матки. Помимо прочего, врач рекомендует проверить щитовидную и поджелудочную железы. Также будущей маме в период вынашивания ребёнка следует принимать специальные витаминные комплексы, которые должны содержать витамины группы В и фолиевую кислоту.