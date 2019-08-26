https://static.news.ru/photo/22e1ae1c-c88c-11e9-8f2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dr. Wilfried BahnmÃller/imageBROKER.com/Global Look Press

Число российских пациентов, страдающих сахарным диабетом, выросло за пять лет на 23%.

Данные Минздрава свидетельствуют о том, что по итогам 2018 года в России на учёте с диагнозом «сахарный диабет» стояли 4,8 миллиона человек против 3,9 миллиона в 2013 году, передаёт RT .

Максимальная заболеваемость зафиксирована в Псковской области, где этим заболеванием страдают 4,8 тысячи человек на каждые 100 тысяч населения. Также высокие показатели зарегистрированы в Карелии, Тульской, Орловской и Ивановской областях. Наименьшее число заболевших — в Дагестане, там болеют 1,1 тысячи человек на 100 тысяч.

По мнению д.м.н. Анны Гончаровой, повышение показателей связано с образом жизни россиян — перееданием, отказом от спорта и отсутствием желания что-то менять. Специалист полагает, что проблема должна решаться совместными усилиями психологов и эндокринологов.

Как писал News.ru ранее, специалисты из Медицинского университета Сан-Паулу (FM-USP) в Бразилии выяснили, что пропуск завтрака может стать причиной развития ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний у подростков. Проведённое исследование показало, что отказ от приёма пищи в утреннее время грозит диабетом второго типа, оказывающим влияние на резкое увеличение веса пациента.