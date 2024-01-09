Заболеваемость коронавирусом в России упала в два раза за неделю

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заболеваемость коронавирусом в России снизилась на 56,4% за прошедшую неделю, сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. При этом число госпитализаций с соответствующим заболеванием сократилось на 49%.

По сообщению штаба, за последние семь дней выздоровели 40 958 человек, зараженных COVID-19. Этот показатель оказался на 54,2% меньше в сравнении с данными недельной давности, 123 человека умерли.

В то же время глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус призвал вернуться к практике использования медицинских масок в связи с ростом числа заболеваний коронавирусом. Он указал на увеличение числа случаев заражения COVID-19, гриппом и другими патогенами во многих странах в течение последних недель.

В Роспотребнадзоре ранее рассказали о переходе коронавирусной инфекции в разряд сезонных заболеваний и ее мутации. При этом в ведомстве отметили снижение числа летальных случаев от COVID-19, а также указали на общее ослабление тяжести течения заболевания.

На прошлой неделе федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил о снижении заболеваемости на 28,6% в России. Вместе с тем за семь дней госпитализировали 6064 человека.