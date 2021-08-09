В РАН рассказали, когда будет очередной всплеск заражений COVID-19

Снижение заболеваемости коронавирусом в России является временным. Оно связано с отпускным периодом: люди разъехались, многих нет на рабочем месте, сообщила в беседе с NEWS.ru заведующая отделением аллергологии и иммунологии ЦКБ РАН, ассистент кафедры иммунологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Евгения Паршина.

Как только настанет осень и люди вернутся в города, рост заболеваемости возобновится. Ведь сейчас мало кто соблюдает масочный режим и социальную дистанцию. А привилось пока меньше половины граждан России, — отметила она.

Число выявляемых случаев заражения коронавирусом в России снижается третью неделю подряд. Так, число заболевших на этой неделе вновь уменьшилось по сравнению с прошлой и составило 159 073 против 162 136 (снижение на 1,9%). Показатель заболеваемости с учётом численности населения также продолжает уменьшаться: если в прошлое воскресенье он составлял 15,8 случая в сутки на 100 тысяч человек, то в это — 15,5.

Ранее сообщалось, что средство от паразитов может стать успешным лекарством в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. К подобному выводу пришли учёные из американского Института Скриппса. Результаты исследования опубликованы в научном журнале ACS Infectious Disease.