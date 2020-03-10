https://static.news.ru/photo/b7ce58a6-62a4-11ea-9135-fa163e074e61_660.jpg Фото: 57stock/imageBROKER.com/Global Look Press

Число россиян, заболевших коклюшем в 2019 году, выросло до 14,4 тысячи человек, что почти на 40% превышает показатель 2018 года. По сравнению с 2017 годом, количество заболевших возросло в 2,7 раза.

В январе 2020 года коклюшем в России заразились 1758 человек. Подавляющее большинство из них (89%) – дети в возрасте до 14 лет.

По мнению главного эпидемиолога Минздрава, академика РАН Николая Брико, одной из основных причин роста заболеваемости коклюшем является отказ родителей делать детям прививки. Эксперт отметил, что в 2014-2016 года на первом году жизни были вовремя вакцинированы менее 50% детей. При этом необходимый уровень составляет 95%. В ряде регионов он не достигается даже к двум годам.

Брико также указал на то, что через несколько лет после прививки иммунитет ослабевает, и организм вновь становится уязвим к коклюшу, сообщает РБК.

Ранее NEWS.ru писал, что Минздрав предупредил о риске эпидемий в связи активизацией в стране противников прививок. В ведомстве отметили, что распространяемая религиозными сектами, СМИ и через Интернет информация о вреде вакцинации не объективная.