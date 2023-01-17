Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю выросла на 53%

Заболеваемость гриппом и ОРВИ за последнюю неделю выросла на 53%, что связано с возобновлением активности населения и увеличением обращений за медицинской помощью после праздников, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. По информации ведомства, зарегистрировано почти 893 тысячи.

За вторую неделю 2023 года на территории РФ зарегистрировано почти 893 тысячи случаев заболевания гриппом и ОРВИ, что на 53% больше по сравнению с предыдущей неделей, — говорится в сообщении.

В Новосибирской области зафиксировали пять случаев заражения микст-инфекцией — пять пациентов одновременно заболели ОРВИ и коронавирусной инфекцией, сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов. О новых случаях стало известно в ходе оперативного совещания правительства области. Щербатов отметил, что случаи совмещения болезней в регионе уже встречались.

Ранее терапевт Дмитрий Окунев рассказал, что рацион по время простуды и ОРВИ должен состоять из обильного теплого питья, овощей, фруктов и легкой пищи, которая быстро усваивается. Он отметил, что во время болезни стоит исключить острое, жареное и не добавлять в еду большое количество соли. Соблюдать такую диету особенно важно при гриппе и других заболеваниях с высокой температурой и резким началом болезни.