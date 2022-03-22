Заболеваемость COVID-19 в России за последние недели снизилась в 3,7 раза

В России за последние четыре недели почти в 4 раза снизилась заболеваемость коронавирусом, об этом сообщили в Роспотребнадзоре, передаёт ТАСС. 21 марта сообщалось, что в России выявили 28 709 новых случаев заражения коронавирусом. Прирост менее 30 тысяч заразившихся зафиксирован впервые с 16 января. Всего с начала пандемии в стране заболели более 17,6 млн человек.

Заболеваемость ковидом в России за последние четыре недели снизилась в 3,7 раза, — заявили в Роспотребнадзоре.

Ранее врач-терапевт, кардиолог клиники Hadassah Medical Moscow ГК «Медскан» Татьяна Федосеева сообщила, что снятие коронавирусных ограничений в России не говорит о конце пандемии COVID-19. Ситуация будет улучшаться, только когда иммунитет получат 80% населения, отметила она.

Он добавила, что вирусы прекращают эволюционировать, когда большая часть населения переболеет или привьётся. Также врач напомнила, что штамм «омикрон» поражает чаще верхние дыхательные пути и реже затрагивает лёгкие. Но тяжесть последствий болезни, кроме штамма, зависит от иммунитета и хода лечения пациента, сообщила Федосеева.

Ранее о преждевременности надежд на завершение пандемии говорил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, во многих странах, наоборот, начинается новая волна. Эксперт указал на то, что в России сохраняется высокий показатель смертности — более 400 человек в день.