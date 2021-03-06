https://static.news.ru/photo/8eeb1086-067e-11eb-a401-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заболеваемость COVID-19 может вырасти в России в середине весны, снижение начнётся ближе к концу мая.

Я считаю, что в середине весны, скорее всего, будет не снижение, а повышение заболеваемости (COVID-19. — NEWS.ru​). Обусловлено это различными факторами, — высказался в беседе с РИА Новости главврач медцентра «Лидер медицины» врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Он отметил, что одной из причин является тот факт, что иммунитет, который выработался у переболевших в лёгкой или бессимптомной форме, уже будет не так сильно выражен. Они могут заболеть повторно.

Врач также отметил, что прошлогодняя статистика по COVID вообще может иметь неточности, потому что в первую волну многие боялись идти к врачу даже с симптомами коронавируса, не хотели уходить на карантин.

Инфекционист напомнил, что весной обычно повышается сезонная заболеваемость, которая тоже снижает иммунитет. А влажность воздуха при определённой температуре способствует передаче вируса. При этом после зимы у людей в целом иммунитет снижен.

С такими выводами согласился доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, который выразил надежду, что к апрелю-маю заболеваемость снизится. Тем более каждый день количество вакцинированных увеличивается.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, почему мужчины чаще заболевают COVID-19, чем женщины. Оказалось, что у последних меньше рецепторов, с помощью которых коронавирус попадает в клетку, писал NEWS.ru.