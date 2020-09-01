За время пандемии социальным работникам выплатили 9,3 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/f17a9828-ec31-11ea-a239-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За работу во время пандемии работникам социальных учреждений было направлено порядка 330 тыс. выплат, общая сумма которых составила около 9,3 млрд рублей.

Выплаты назначаются соцработникам, которые работали во время пандемии в сменном режиме, предполагающем проживание работников в организации на протяжении смены, — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз министерство труда.

Отмечается, что каждый врач, который работает в соцучредждении в течение двух недель в условиях карантина, получает доплату в 40 тысяч рублей за каждую смену, а для врачей, работающих с заражёнными коронавирусом дополнительная выплата составляет 60 тысяч рублей.

Также дополнительные выплаты в размере 25-35 тысяч рублей получают социальные работники, педагоги и средний медицинский персонал, младшему медперсоналу доплачивают по 12-20 тысяч рублей, а техническому персоналу — по 10-15 тысяч рублей.

Уточняется, что всего на стимулирующий выплаты соцработникам из бюджета выделено 11,3 млрд рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в России число заболевших COVID-19 с начала пандемии превысило 1 млн человек. По состоянию на 1 сентября выявлено 1 000 048 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 815 705 человек, скончались 17 299 зараженных.