Врача могут посадить: юрист оценила шансы на прививку зарубежными вакцинами

https://static.news.ru/photo/d4a5dc3e-564f-11eb-a61d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press

В беседе с NEWS.ru медицинский юрист Ирина Гриценко оценила шансы на вакцинацию населения от COVID-19 незарегистрированными в России препаратами.

Как заявляет Гриценко, пока зарубежные вакцины не зарегистрированы в Росздравнадзоре, шансов у населения на прививку ими нет.

Применение препаратов, не зарегистрированных на территории РФ, — представляет собой уголовную ответственность, ни одна клиника не будет закупать такие препараты. И если кто-то из медиков согласится на применение вакцины в такой ситуации, то можно смело идти в Следственный комитет и сажать врача лет на семь как минимум за то, что он прививает людей незарегистрированной вакциной, — заключила юрист.

Ранее Росздравнадзор назвал незаконной возможность применения частными клиниками вакцины Pfizer и других иностранных препаратов до момента регистрации в России.