За сутки в России выявлено 19 277 новых случаев коронавируса

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 19 277, до 17 842 925. Число госпитализаций из-за коронавируса за сутки составило 3855, что на 10,3% меньше показателя предыдущего дня, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 50 496, до 16 838 787. Число смертей возросло за сутки на 345, до 368 722.

В Москве за сутки было выявлено 1130 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 739 796 случаев заражения. Число умерших из-за болезни в столице возросло на 22, до 42 696. В Санкт-Петербурге выявили 931 случай заражения коронавирусом за сутки, в Подмосковье — 392 случая. В тройку «лидеров» по числу заражений за сутки помимо столиц также вошла Свердловская область с 802 случаями.

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса будет последней в истории человечества, если оно «выучит уроки» пандемии и примет ряд мер. По его словам, чтобы предупредить новые пандемии, необходимо расширить производство вакцин во всех странах, в особенности в государствах со средним и низким доходом на душу населения.

Также следует сосредоточиться на создании передовых систем здравоохранения на базовом уровне и создать продвинутую систему раннего предупреждения о приближении пандемии, подготовки и борьбы с ней. Для достижения последнего из этих результатов ВОЗ уже готовит соответствующее международное соглашение.